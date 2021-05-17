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Загородное население Подмосковья выросло на 10–15 процентов с начала пандемии
Фото: Pixabay

Загородное население Подмосковья выросло на 10–15 процентов с начала пандемии

Елена Фролова

Общество

Пандемия коронавирусной инфекции, возникшая весной 2020 года, привела к увеличению загородного населения Московской области. Прирост составил 10–15 процентов. Об этом рассказал заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

— Многие перешли на удаленную работу или после возобновления работы в обычном режиме приняли решение жить в своем доме, выходные и отпуска также стали проводить в Подмосковье, — пояснил Никита Чаплин.

По его словам, по примерным подсчетам в сельскую местность приехали свыше 300 тысяч человек. При этом многие люди в настоящее время живут «на два дома», поэтому пока сложно определить точные масштабы миграции город — село, отмечает РИАМО.

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