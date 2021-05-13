Опрос показал, сколько россиян работают сверхурочно

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Немногим менее половины (47 процентов) жителей РФ, принявших участие в опросе аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24», заявили, что вынуждены работать сверхурочно.

Еще 53 процента респондентов утверждают, что не перерабатывают. Вместе с тем почти две трети, 65 процентов опрошенных разделяют мнение, что регулярные переработки допустимы для выживания компании в сложной экономической ситуации.

Среди участников исследования 44 процента работают в офисе, 30 процентов перешли на частичную удаленку, 26 процентов работают из дома на постоянной основе.

При этом 84 процента респондентов убеждены, что при работе в удаленном режиме допустимо ненадолго отвлекаться на личные дела, сообщает RT.

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