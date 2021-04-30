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Россияне оценили влияние пандемии на эффективность своей работы
Фото: pixabay.com

Россияне оценили влияние пандемии на эффективность своей работы

Татьяна Плотникова

Общество

Около половины (51 процент) россиян, принявших участие в исследовании компании «Росгосстрах Жизнь» и медицинской сети «Инвитро», полагают, что пандемия коронавирусной инфекции и сопутствующие ограничительные меры не оказали влияния на продуктивность работы.

При этом 35 процентов опрошенных выразили мнение, что в период пандемии COVID-19 они стали работать менее продуктивно, причем эффективность их работы не восстановилась до сих пор.

Кроме того, 70 процентов участников опроса пожаловались на усиление напряженности в трудовом коллективе из-за событий 2020 года. 34 процента утверждают, что обстановка на работе все еще не нормализовалась.

Среди опрошенных 19 процентов заявили, что обстановка в его коллективе стала чуть более напряженной, а 15 процентов оценили ее как гораздо более напряженную.

На повышенную раздражительность из-за самоизоляции и других ограничительных мер посетовали 43 процента респондентов, причем 31 процент утверждают, что испытывают это ощущение до сих пор.

О повышенной тревожности рассказали 54 процента, у 34 процентов она все еще сохраняется.

Помимо этого 20 процентов опрошенных отметили ухудшение отношение с членами семьи, причем они так и не пришли в норму. С другой стороны, 15 процентов утверждают, что пандемия сплотила их семьи, сообщает РИА Новости.

Ранее опрос показал, что россияне стали бояться потери доходов больше, чем коронавируса.

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