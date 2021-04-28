Когда огонь в душе гаснет: столичные психологи рассказали, как защитить себя от профессионального выгорания

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Как бороться с профессиональным выгоранием? Вот уже почти 50 лет ученые всего мира ищут ответы на этот вопрос. С самим определением этого неприятного состояния все проще: профессиональное выгорание — реакция человека на длительный рабочий стресс. Можно также говорить о дисбалансе рабочих требований и ресурсов. Подробнее расскажет специалист Московской службы психологической помощи населению Марина Жигулина.

Пора подкинуть дровишек

— С уверенностью можно сказать лишь одно: способа борьбы с выгоранием, дающего стопроцентный результат, пока не найдено. Однако знания о том, как развивается процесс выгорания, позволяют находить и способы его преодоления. К тому же в последнее время мы все чаще сталкиваемся с тем, что люди выгорают не только на работе, — отмечает психолог.

Начинается все очень безобидно. С энтузиазмом приступаем к новому, будь то производственные задачи или домашние дела. Нам интересно и нравится то, что мы делаем. И если дело не очень продолжительно по времени, то подавляющее большинство людей благополучно решает поставленную задачу.

Но если на решение требуется много времени, может быть, даже не один год, то... Это как огонь в камине: разгорелся — нам приятно наблюдать за веселой игрой пламени, мы чувствуем ласковое тепло, но если вовремя не подкладывать дрова, он постепенно гаснет, поленья прогорают — и вот уже осталась последняя струйка дыма, а если не вовремя закрыть заслонку, то и отравиться угарным газом можно.

Так и в нашей жизни: если мы не поддерживаем «горение», оно затухает. А если мы сталкиваемся с тем, что «гасит пламя» — необоснованной критикой, удушающим контролем, отсутствием ясных правил, непредсказуемостью и неопределенностью, отсутствием поддержки, плохими условиями работы, то выгорание не заставит себя долго ждать.

Все надоело и нет сил

Как мы узнаем, что пора принимать меры? Есть характерные признаки выгорания. Первое, на что стоит обратить внимание, — это общий упадок сил.

Если вы здоровы, но каждое утро, просыпаясь, вы чувствуете себя разбитым, невыспавшимся, если только мысль о предстоящей работе вызывает тошноту и хочется завернуться в одеяло, и такое состояние вы испытываете изо дня в день, то вот оно. Вы все чаще раздражаетесь по любому поводу: недостаточно ласково вам сказали «доброе утро», не уступили дорогу, отчет положили не с той стороны. У вас возникает ощущение, словно что-то не сделали, что-то забыли, в голове крутится тысяча мыслей сразу, и ни одну нельзя ухватить, вы все чаще что-то путаете и забываете.

— Работа кажется бессмысленной, жизнь беспросветной, о себе думаешь, как о ни на что не годной бестолочи... А уж если скачет давление, сердце и желудок работают как попало, то пора бить в колокола! Однако выгорание не приговор, а сигнал обратить на него внимание, — отмечает специалист.

Как справиться

Признаем факт: в моей работе, жизни что-то пошло не так. Если мы хотим, чтобы огонь горел долго, посмотрим, насколько мне хватит дров, — оценим ресурсы. И начнем мы со смыслов, спросим себя: зачем я все это делаю?

Например, для Виктора Франкла, психотерапевта, пережившего ужасы фашистских концлагерей, девизом в эти страшные годы стали слова философа Фридриха Ницше «Если знаешь «зачем», выдержишь любое «как».

Далее последовательно оцениваем каждый ресурс. Здоровье — в каком я сейчас состоянии (физическом, эмоциональном), хватает ли мне сил на то, что я делаю; материальные — хватает ли мне денег на то, что я делаю; технические — хватает ли мне инструментов, социальные — достаточна ли поддержка? И когда мы обнаруживаем дефицит какого-либо ресурса, ищем способы восполнить, увеличить ресурс. Идем в спортзал или просто на прогулку, едем в отпуск или берем дополнительный выходной. Читаем любимые книги, слушаем музыку, смотрим любимое кино. Используем любую мелочь, которая радует нас, наполняет душу теплом, акцентируем внимание на хорошем, которое есть вокруг нас, мыслим положительно.

Следим за режимом дня (достаточно спим, регулярно питаемся). Порой это непросто, но точно возможно. Обращаемся к родным, друзьям, коллегам, специалистам (врачам, психологам) за поддержкой. Возможно, стоит подумать о смене работы.

Итак, общая стратегия: стараемся минимизировать воздействие внешних стрессовых факторов и наращиваем ресурсы, и тогда огонь будет гореть долго и дарить вам свое тепло. А если самостоятельно не получается преодолеть последствия эмоционального выгорания, обращайтесь к специалистам. Бесплатную психологическую поддержку можно получить в круглосуточном режиме по городскому московскому телефону 051 или по мобильному телефону +7 (495) 051, а также в чате психологической поддержки на сайте. Записаться на бесплатные очные или дистанционные психологические консультации можно в Московскую службу психологической помощи населению, телефон для справок +7 (499) 173-09-09.

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