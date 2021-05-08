«Выбивают резкие скачки»: психолог объяснил, как без стресса вернуться к работе после длинных выходных

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

По завершении длительных праздников стоит поддерживать себя не только психологически, но и физически. Главное — не строить завышенных ожиданий и не перегружать себя. Это поможет настроиться на рабочий лад. Такой совет в беседе с «Вечерней Москвой» дала психолог, психотерапевт Светлана Морозова.

По ее словам, не стоит составлять на выходные слишком обширную программу: важно знать меру в отдыхе. Начать готовиться к рабочим будням можно еще на праздниках (оптимально сделать это за пару дней до возвращения в привычный режим).

— Часто мы не рассчитываем своих сил и разочаровываемся от того, что не успели отдохнуть. Очень легко перегрузить себя впечатлениями, поэтому здесь важен баланс. Нужно понимать, сколько впечатлений (пусть даже положительных) мы можем «переварить», — отметила психолог.

Также рекомендуется составить рабочий план на первые дни после длительных праздников. При этом не стоит настраивать себя на чрезмерную нагрузку, добавила Морозова. На начальном этапе важно соблюдать сбалансированный режим труда, при котором соотношение работы и отдыха примерно одинаково, сообщила она.

— Возьмите во внимание, что организму требуется время на адаптацию. Ему нужно восстановиться и войти в рабочий режим. Не стоит требовать от себя излишней активности и продуктивности, — посоветовала Морозова.

Сгладить стресс при выходе на работу поможет и грамотное распределение нагрузки. Психолог порекомендовала чередовать фазы труда и отдыха, чтобы переключать свое внимание с одних задач на другие. По ее словам, это поможет восстановиться: некоторые люди используют таймер, чтобы организовывать свою работу циклически.

— Нужно научиться слышать себя. Кому-то нравится начинать со сложных задач, а потом переключаться на легкие, а кому-то — наоборот. Хорошо, если вы знаете свои биоритмы и часы наивысшей активности. В праздники можно все перепутать: спать в самые продуктивные для себя часы, а потом просыпаться уже уставшими, — объяснила она.

Не менее важно поддерживать работу своего организма на физиологическом уровне, заметила Морозова. После окончания праздников необходимо следить за режимом питания, сна и физических нагрузок. По словам специалиста, не стоит резко нагружать себя тренировками и диетами после выходных — это спровоцирует излишний стресс. Напротив, уместно настраиваться на рабочий лад постепенно, регулярно позволяя себе расслабиться.

— После рабочего дня можно принимать ванну или гулять. Нужно делать то, что может вас успокоить, ведь больше всего из ритма выбивают резкие скачки. Сразу погружаться в работу с головой — это самое сложное, — добавила Морозова.

Согласно результатам опроса, почти половина россиян хотела бы сделать традицией столь длительные майские праздники. Об этом сообщалось в СМИ ранее.

Читайте также: Россияне оценили, как майские праздники могут повлиять на их доходы