Россияне оценили, как майские праздники могут повлиять на их доходы

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Россияне оценили, как долгие майские выходные повлияют на их финансовую составляющую. Часть опрошенных опасается снижения доходов из-за длинных выходных дней, при этом каждый десятый гражданин надеется увеличить свой доход, говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

— Около 56,6 процента опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 33,8 процента опасаются, что их доход может снизиться, а 9,6 процента надеются, что смогут заработать больше, — говорится в сообщении.

Россияне, несмотря на продление майских, почти не поменяли своих планов. Большинство останутся дома, как и собирались изначально. Почти 20 процентов опрошенных поедут за город, а еще 3,5 процента возьмут экскурсионные программы. И лишь 1,5 процента респондентов сообщили о своих планах отдохнуть на курорте.

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