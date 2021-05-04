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Россияне оценили, как майские праздники могут повлиять на их доходы
Фото: АГН Москва

Россияне оценили, как майские праздники могут повлиять на их доходы

Анастасия Прохорова

Общество

Россияне оценили, как долгие майские выходные повлияют на их финансовую составляющую. Часть опрошенных опасается снижения доходов из-за длинных выходных дней, при этом каждый десятый гражданин надеется увеличить свой доход, говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

— Около 56,6 процента опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 33,8 процента опасаются, что их доход может снизиться, а 9,6 процента надеются, что смогут заработать больше, — говорится в сообщении.

Россияне, несмотря на продление майских, почти не поменяли своих планов. Большинство останутся дома, как и собирались изначально. Почти 20 процентов опрошенных поедут за город, а еще 3,5 процента возьмут экскурсионные программы. И лишь 1,5 процента респондентов сообщили о своих планах отдохнуть на курорте.

Читайте также: Роспотребнадзор рассказал, где лучше всего провести майские праздники

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