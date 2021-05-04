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Роспотребнадзор рассказал, где лучше всего провести майские праздники
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор рассказал, где лучше всего провести майские праздники

Кирилл Николаев

Общество

В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче в период майских праздников является хорошим решением. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования. Однако не стоит забывать, что большое скопление людей даже вне помещений является нежелательным и потенциально опасным. Многократное посещение гостей связано со значительным увеличением риска заболевания коронавирусом. В связи с этим необходимо ограничить число контактов.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в жаркую погоду нужно чаще менять маски, потому что они быстрее становятся влажными. Собираясь на пикник, стоит отказаться от молочных продуктов, копченостей, сырых маринованных продуктов, яиц и кондитерских изделий с кремом. Перед приготовлением и приемом пищи нужно обязательно помыть руки.

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Роспотребнадзордачамайские праздники
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