Более 1,3 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита с начала года

Фото: pixabay.com

Более 1,3 миллиона граждан России с начала года сделали прививки от клещевого энцефалита. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что всего планируется привить свыше 2,7 миллиона россиян. В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей. На данный момент уже исследовано более 15,3 тысячи клещей.

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов членистоногих не превышает среднемноголетние значения. Случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, не выявлено.

Ранее врач-дезинфектолог Николай Дубинин перечислил опасные заболевания, передающиеся через укусы клещей.

Читайте также: Более 10 человек обратились в медорганизации Москвы из-за укусов клещей