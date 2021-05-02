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Врач перечислил опасные заболевания, которые передаются через укусы клещей
Фото: pixabay.com/ru

Врач перечислил опасные заболевания, которые передаются через укусы клещей

Анастасия Волоснова

Здоровье

С наступлением тепла на даче и в лесах существует опасность встретиться с клещами, которые через укус могут передать человеку серьезные заболевания. Об этом рассказал врач-дезинфектолог Николай Дубинин.

По его словам, клещи могут оказаться переносчиками многих болезней, которые могут передаться человеку вместе и одновременно.

— Иксодовые клещи могут быть опасны тем, что они переносят не только клещевой энцефалит и болезнь Лайма, но также могут переносить гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, — пояснил специалист.

Жителям столичного региона не стоит опасаться клещевого энцефалита, однако болезнь Лайма в Москве и Подмосковье встретить можно. Дубинин уточнил, что данное заболевание не является тяжелым и легко лечится, однако может вызывать хроническое осложнение.

Эксперт отметил, что лучшей защитой от клещей является профилактика. Перед прогулками в лесу или пикниками необходимо надевать одежду с длинными рукавами и узкими манжетами, не забывать головной убор и заправлять брюки в носки. Кроме того, необходимо обрабатывать одежду и кожу специальными средствами от паразитов, пишет Пятый канал.

Ранее биолог назвал эффективные и недорогие способы защиты от клещей.

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