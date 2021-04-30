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Кинолог рассказал, что делать хозяевам при обнаружении клеща у питомца
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Кинолог рассказал, что делать хозяевам при обнаружении клеща у питомца

Евгения Владимирова

Животные

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что делать хозяевам при обнаружении клеща на собаке.

Эксперт посоветовал удалить паразита как можно быстрее и внимательно следить за состоянием питомца после укуса.

— Обязательно следите за состоянием собаки после укуса, при появлении первых признаков переносимых клещами заболеваний срочно обратитесь к ветеринарному врачу, — рассказал Голубев.

Голубев объяснил, что повышение температуры, потемнение мочи, вялость, бледность или желтушность слизистых являются первыми симптомами пироплазмоза. Это заболевание переносят иксодовые клещи, после потепления их активность заметно повысилась.

Эксперт напомнил, что собак необходимо постоянно обрабатывать средствами защиты. Существует два вида средств от паразитов — репелленты и инсектоакарициды. Первые паразитов отпугивают, а вторые — уничтожают. Голубев посоветовал использовать их одновременно. Чаще всего паразитов можно найти в ушах, на животе и в области паха.

Голубев отметил, что резко выдергивать клеща нельзя, так же как и удалять его с помощью масла, бензина, спирта и других раздражающих средств.

— Они закупорят дыхательные отверстия клеща, он выплеснет в организм собаки все вредные вещества из пищеварительной системы: это могут быть вирус клещевого энцефалита, анаплазма, боррелия, — цитирует Голубева РИА Новости.

Ранее стало известно, какие симптомы могут появиться у человека после укуса инфицированного клеща.

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