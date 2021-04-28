Столичные врачи-инфекционисты перечислили симптомы укуса инфицированного клеща

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Медики назвали симптомы, которые могут указать на укус энцефалитного клеща. Они сообщили, что у детей ими могут являться сыпь и лихорадка. Если же клеща найти не получилось, это вовсе не значит, что укуса не было.

— Если у ребенка появятся какие-либо жалобы, например лихорадка, сыпь на теле, следует обратиться к педиатру, указав на факт присасывания. Стоит помнить, что если факт присасывания клеща не установлен, нельзя гарантировать, что его не было. После укуса клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель может проникнуть в кровь, — рассказал врач-инфекционист Морозовской детской больницы Алексей Ртищев.

Он объяснил, что самый простой способ удалить клеща самостоятельно — при помощи нитки, в походе и в лесу ее можно вытащить из одежды. Ниткой следует обвязать вокруг того места, где клещ присосался, и выкрутить по часовой стрелке.

Врач-инфекционист ИКБ № 2 Наталья Прохорова отметила, что симптомы укуса энцефалитного клеща у взрослых такие же, как у детей. Если насекомое удалось вытащить, то его нужно отнести в Роспотребнадзор, чтобы специалисты проверили клеща на наличие вируса, передает РИА Новости.

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