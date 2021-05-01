Биолог назвал эффективные и недорогие способы защиты от клещей
В преддверии сезона пикников на природе биолог Юрий Фролов посоветовал применять природные средства, позволяющие отпугнуть клещей, которые могут быть носителями опасных заболеваний.
Ученый предупредил, что у энцефалитных и боррелиозных клещей в настоящее время наступил пик активности, который связан с периодом размножения.
Эффективными средствами, позволяющими избежать неприятных последствий, по мнению Фролова, являются условно безопасный жидкий дым и бальзам «Звездочка» в жидкой форме, которые защитят от паразитов от 1 до 2 часов при достаточной концентрации.
А самым лучшим эффектом обладает масло гвоздики, способное отпугнуть клеща до 6 часов, заметил биолог.
Он также порекомендовал рецепт, для которого эфирное масло гвоздики нужно смешать с этиловым спиртом в соотношении 1:1. Полученный раствор необходимо распылять на одежду и руки через пульвелизатор. Его также можно развести с жиром и натирать открытые части тела.
Отпугнуть паразитов также могут помочь настойки или вытяжки из цветков пижмы, керосин и древесная зола.
Березовый деготь, эффективный от мошек и комаров, никак не воздействует против клещей, так же как и муравьиная кислота, рассказал на своем YouTube-канале Юрий Фролов.
Ранее кинолог рассказал, что делать хозяевам при обнаружении клеща у питомца.
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