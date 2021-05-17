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Скончался режиссер Николай Малецкий
Фото: kino-teatr.ru

Скончался режиссер Николай Малецкий

Анастасия Колоскова

Кино

В возрасте 75-ти лет ушел из жизни режиссер игрового и документального кино Николай Малецкий. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

— Малецкий окончил режиссерский факультет КГИТИ имени Карпенко-Карого. С 1974 по 1989 год работал на Киевской киностудии имени Довженко. С 1989 года — на киностудиях Москвы. С 1993 года снимал документальные фильмы. Призер кинофестивалей, — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что Малецкий преподавал теорию и практику монтажа во ВГИКе в 1997–2003 годах, а с 2004 года преподавал режиссуру кино и телевидения в Институте телевидения.

СПРАВКА «ВМ»

Николай Малецкий известен как режиссер полнометражных картин «Такая она — игра», «Будем ждать, возвращайся…», «Побег из дворца», «Семейное дело» и других. Он также снял ряд документальных фильмов, среди которых «Вершина Визбора», «Венедикт Ерофеев. «Москва — Петушки», «Юрий Семин. Двенадцатый игрок» и многих других.

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