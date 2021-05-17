«Чуть сердце не остановилось»: Пегову подвесили на крючок рядом со статуей

Фото: instagram.com/pegovairina

Российская актриса Ирина Пегова опубликовала фотографию, где ее подвесили на крючок за верхнюю одежду рядом со скульптурой древнегреческой богини права и законного порядка Фемиды. Снимком она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

С помощью такого кадра Пегова решила рассказать поклонникам о новой локации съемок.

— Как вы думаете, в каком университете снимаем наше кино? Я на этом объекте впервые... Очень красиво, — поделилась актриса.

По ее фотографии подписчики сразу догадались, что съемки проходят в Университете правосудия, который расположен неподалеку от Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Поклонники звезды сначала не очень поняли ее смелого юмора, подчеркнув, что он слишком экстремальный для привлечения внимания: «После первого фото чуть сердце не остановилось»; «Уже не знаете, как к себе внимание привлечь»; «Ирина, отдохнуть «привисла»?» и т. д.

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