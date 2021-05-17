Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Чуть сердце не остановилось»: Пегову подвесили на крючок рядом со статуей
Фото: instagram.com/pegovairina

«Чуть сердце не остановилось»: Пегову подвесили на крючок рядом со статуей

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская актриса Ирина Пегова опубликовала фотографию, где ее подвесили на крючок за верхнюю одежду рядом со скульптурой древнегреческой богини права и законного порядка Фемиды. Снимком она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

С помощью такого кадра Пегова решила рассказать поклонникам о новой локации съемок.

— Как вы думаете, в каком университете снимаем наше кино? Я на этом объекте впервые... Очень красиво, — поделилась актриса.

По ее фотографии подписчики сразу догадались, что съемки проходят в Университете правосудия, который расположен неподалеку от Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Поклонники звезды сначала не очень поняли ее смелого юмора, подчеркнув, что он слишком экстремальный для привлечения внимания: «После первого фото чуть сердце не остановилось»; «Уже не знаете, как к себе внимание привлечь»; «Ирина, отдохнуть «привисла»?» и т. д.

Читайте также: «Вблизи перестала видеть»: Ирина Пегова пожаловалась на ухудшение зрения

фото в соцсети«Инстаграм»Ирина Пегова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И на клумбах будут лампочки цвести

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Все мнения
О проекте