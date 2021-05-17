«В сутки это может быть час–два»: Кристина Асмус рассказала о проблемах со сном

Фото: instagram/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус рассказала подписчикам, что страдает бессонницей. Это проблемой она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

— Я не сплю. Совсем. Вообще. Никогда. Вернее, сплю... Наверное. Но в сутки это может быть час–два. И очень поверхностный сон, — написала артистка под постом.

Асмус отметила, что привыкла к такому режиму сна и даже, несмотря на такое его количество, может чувствовать себя хорошо.

Звезда рассказала, что раньше она могла уснуть всегда и везде, а сейчас постоянно ворочается и просыпается за два–три часа до сигнала будильника. Актрисе даже не помогают таблетки.

Поклонники Асмус рассказали о своем опыте такого режима: «Не шути с этим. Ритм серьезный. Пока молодая — да. Но ничего хорошего износ не принесет, следи за сном, это важно»; «Это типичная бессонница. Можно пить разные травы. Успокоительные»; «Я в таком темпе жила несколько лет, потом проблема с сосудами... Теперь любая смена погоды — и я не я! Нужно беречь себя!»

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