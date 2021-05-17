«Щедрые подарки»: Шаляпин сломал кровать Гурченко и нашел клад

Фото: instagram.com/shalyapin_official

Российский певец Прохор Шаляпин сломал кровать в загородном доме покойной Людмилы Гурченко и нашел дорогое ювелирное украшение. О поездке в дом известной артистки он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

На дачу Гурченко Шаляпина пригласила хорошая подруга — внучка покойной певицы Елена Королева.

Поднявшись на второй этаж дома, он не смог отказать себе в удовольствии немного полежать на кровати, где ранее спала сама Гурченко. Шаляпин с такой силой упал на кровать, что конструкции не выдержали и отвалились. Молодые люди обнаружили, что под полом артистки было спрятано дорогое ювелирное украшение — кольцо с большим камнем.

— У Люси был благодетель, бизнесмен Игорь Макаров. Может быть, это его подарок? Потому что щедрые подарки мог дарить он, — цитируют внучку певицы «Дни.ру».

Загородный участок находится в 35 километрах от МКАД по Киевскому шоссе. Наследница Людмилы Гурченко мечтает сделать из коттеджа музей. Прохор Шаляпин стал его первым посетителем.

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