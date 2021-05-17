Первая жена Киркорова рассказала о расставании с певцом

Фото: instagram/fkirkorov

Стало известно о расставании Филиппа Киркорова с его первой супругой Марией Шатлановой. Об этом она рассказала СМИ.

Марию Шатланову называли первой женой Филиппа Киркорова. Она ездила с ним на гастроли, снималась в его клипах. Однако до сих пор неизвестно, был ли десятилетний брак официальным.

— После того как я ушла от Киркорова, осталась без работы. Сильно болела, выглядела, как ходячий труп. Мне нужно было просто выжить, — рассказала первая супруга артиста.

Шатланова пропала со сцены незадолго до официального брака Киркорова и Пугачевой. По ее словам, она сама ушла от певца, так как хотела настоящую семью.

— Да потому что Алла Борисовна меня ненавидела. Она все сделала для того, чтобы я ушла, — призналась Шатланова.

Она подчеркнула, что Киркоров всегда видел в ней Пугачеву, но Алла Борисовна, наоборот, по словам Шатлановой, развела их по разным сторонам, пишет Комсомольская правда.

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