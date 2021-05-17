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«Изливает душу»: Алекса высказалась о прошлых отношениях Дайчева
Фото: instagram.com/aleksa___official

«Изливает душу»: Алекса высказалась о прошлых отношениях Дайчева

Анастасия Прохорова

Звезды

Певица Алекса высказалась по поводу их отношений с Дайчевым и рассказала, что она думает о его расставании с экс-невесткой. Этим она поделилась со СМИ.

Выпускница «Фабрики звезд — 4» Алекса и фитнес-тренер Вячеслав Дайчев счастливы в отношениях уже больше года. Однако их чувства вспыхнули еще тогда, когда тренер жил с беременной невестой, танцовщицей Сашей Сивковой. Несмотря на это, певица не считает себя разлучницей.

— Не ведусь на провокации. Если та сторона изливает душу и просит, чтобы ее пожалели, — это ее личный выбор. Никогда не буду опускаться до этого уровня, а уж тем более — хайповать на всей этой истории. Поэтому вопрос закрыт, — заявила Алекса.

Месяц назад у пары родилась дочь Адриана. Теперь возлюбленные подумывают над тем, чтобы сыграть пышную свадьбу. Звезда уверяет, что чувствует себя очень счастливой рядом с Вячеславом, и просит поклонников не считать ее разлучницей, пишет Starhit.

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