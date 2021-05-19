Краснокнижную выдру обнаружили в подмосковной Рузе

Фото: mep.mosreg.ru

Речную выдру, занесенную в Красную книгу Московской области, обнаружили на территории проектируемой особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Косино» в Рузском городском округе. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.

Новая природная зона будет благоустроена возле Озернинского водохранилища.

— Это очень важное наблюдение, которое подтверждает, что данная территория нуждается в особой охране, — подчеркнул министр экологии, заместитель председателя областного правительства Андрей Разин.

По его словам, в состав прибрежной рекреационной зоны входят природные комплексы, которые экологически связаны друг с другом. Все они имеют особое природоохранное значение для области, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Кроме выдры особенной охране в новой ООПТ будут подлежать 17 видов растений и 29 видов фауны.

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