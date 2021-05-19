Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Краснокнижную выдру обнаружили в подмосковной Рузе
Фото: mep.mosreg.ru

Краснокнижную выдру обнаружили в подмосковной Рузе

Елена Фролова

Животные

Речную выдру, занесенную в Красную книгу Московской области, обнаружили на территории проектируемой особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Косино» в Рузском городском округе. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.

Новая природная зона будет благоустроена возле Озернинского водохранилища.

— Это очень важное наблюдение, которое подтверждает, что данная территория нуждается в особой охране, — подчеркнул министр экологии, заместитель председателя областного правительства Андрей Разин.

По его словам, в состав прибрежной рекреационной зоны входят природные комплексы, которые экологически связаны друг с другом. Все они имеют особое природоохранное значение для области, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Кроме выдры особенной охране в новой ООПТ будут подлежать 17 видов растений и 29 видов фауны.

Читайте также: Следы обитания краснокнижной выдры обнаружили в лесу под Можайском

Московская областьвыдраособо охраняемая природная территория
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Все мнения
О проекте