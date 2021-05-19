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Умерла заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова
Фото: www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/48752/foto/437044/

Умерла заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова

Анастасия Прохорова

Общество

Ушла из жизни артистка РСФСР, актриса театра и кино, радиоведущая Галина Новожилова. Об этом сообщили в Российском академическом молодежном театре.

— Галины Ивановны не стало, — цитирует собеседника Интерфакс.

Артистка скончалась на 99-м году жизни.

Галина Новожилова прослужила в Российском академическом молодежном театре с 1945 по 2003 год. Также актриса снималась в кинокартинах, вела программу «С добрым утром!» и «Пионерская зорька» на Всесоюзном радио. Она участвовала в озвучивании мультипликационных фильмов и аудиокниг.

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