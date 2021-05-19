Умерла заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова
Ушла из жизни артистка РСФСР, актриса театра и кино, радиоведущая Галина Новожилова. Об этом сообщили в Российском академическом молодежном театре.
— Галины Ивановны не стало, — цитирует собеседника Интерфакс.
Артистка скончалась на 99-м году жизни.
Галина Новожилова прослужила в Российском академическом молодежном театре с 1945 по 2003 год. Также актриса снималась в кинокартинах, вела программу «С добрым утром!» и «Пионерская зорька» на Всесоюзном радио. Она участвовала в озвучивании мультипликационных фильмов и аудиокниг.