Скончался бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов

Геннадий Игумнов (справа) на встрече российских губернаторов, 1999 год / Фото: РИА Новости

Умер бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов. Об этом сообщили в администрации главы Пермского края в четверг, 20 мая.

Причины смерти 84-летнего экс-главы области не сообщаются, передает РИА Новости.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования близким умершего. Он отметил, что за время на посту губернатора Геннадий Игумнов проделал огромную работу, развивая экономику и промышленность, социальную и транспортную инфраструктуру, сферу ЖКХ.

— Во многом основы благополучия Пермского края были заложены благодаря Геннадию Вячеславовичу, — говорится в сообщении на сайте правительства Пермского края.

СПРАВКА «ВМ»

Геннадий Игумнов родился в 1936 году, окончил Пермское речное училище. Он был избран на должность губернатора в 1996 году. Находился на посту до 2000 года.