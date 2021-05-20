Доктор Румянцев призвал обеспечить всех российских детей бесплатными лекарствами

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Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев высказался о необходимости обеспечения всех детей до 18 лет бесплатными лекарствами. С таким заявлением он выступил 20 мая на Московском онкологическом форуме — 2021.

— Каждый ребенок в России до 18 лет должен получать лекарства бесплатно. Когда все без исключения дети снабжены препаратами, лечение не зависит от доходов семьи. Это можно назвать государственной гарантией охраны здоровья несовершеннолетних. В России, конечно же, можно и нужно ее реализовать, — сообщил Румянцев журналистам.

По его словам, такая мера успешно действует во многих странах: Швеции, Германии, Бельгии и других.

— Об обеспечении детей лекарствами сказано и в российском законе, однако то, что обещано де-юре, не соблюдается де-факто, — отметил доктор Румянцев.

Он добавил, что при этом болеют все дети — просто одни чаще, другие реже, и их лечение для семей с низким доходом становится особенно тяжелым испытанием.

Ранее Румянцев призывал увеличить расходы на российское здравоохранение в два раза. По словам доктора, это необходимо для развития и внедрения новых технологий в медицину, строительства и оснащения медучреждений, подготовки квалифицированных кадров, достойной зарплаты медикам, своевременной диагностики и эффективного лечения.

О Московском онкологическом форуме

Московский онкологический форум проходит с 20 по 21 мая в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В нем принимают участие известные врачи, представители ВОЗ и государственных учреждений — международные эксперты из России, США, Европы и Азии.

На форуме специалисты обсуждают актуальные задачи и насущные проблемы онкологии. На дискуссиях, круглых столах, лекциях, семинарах, мастер-классах, пленарных заседаниях по 17 направлениям онкологии эксперты обмениваются опытом о ранней диагностике, разработке и применении новых технологий, инновационных методах лечения.