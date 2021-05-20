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В Москве прошел пикет против сноса гаражей, о котором ранее высказались правозащитники
Фото: Екатерина Бибикова

В Москве прошел пикет против сноса гаражей, о котором ранее высказались правозащитники

Василий Плиткин

Общество

Одиночный пикет прошел у музея современного искусства «Гараж» в Москве. Активист вышел ко входу музея с плакатом: «Господин Абрамович, спасли этот гараж, спасите и наши!». По словам митингующего, его цель — привлечь внимание к проблеме сноса гаражей в столице.

Как сообщалось ранее, с требованием решить проблему с парковочными местами выступила правозащитница и член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Она предложила предоставить достойную альтернативу тем людям, которые лишаются своих гаражей и остаются без парковочных мест.

— Москвичи вносят в бюджет столицы огромные деньги и вправе рассчитывать на то, что у них будут гаражи. Однако гаражи сносят, а значит мой ответ на эту ситуацию будет не менее абсурдным: я хочу, что б их спасли богатейшие бизнесмены страны, например, Роман Абрамович, — объяснил активист свою позицию.

Сколько денег необходимо вложить в спасение гаражей известному олигарху, по мнению активиста, не уточняется. Журналисты обратились за комментарием к Разворотневой, которая стала инициатором программы «Доступный гараж».

— Не знакома с инициативой этого человека и почему выбор пал именно на данного бизнесмена, но проблема с гаражами, действительно, серьезная. Решить это можно строительством многоуровневых паркингов при совместном участии бюджета и бизнеса. Для москвичей, чьи гаражи были снесены, а также для льготников места в них должны быть бесплатными. Остальные смогут приобрести машиноместо по 150-300 тысяч рублей или получить рассрочку до 10 лет, — рассказала она.

Разворотнева добавила, что активист может связаться с ней, чтобы вместе проработать вопрос о развитии программы «Доступный гараж».

— Власти Москвы в ответе за благополучие и комфорт жителей столицы. Именно в интересах простых людей должен развиваться наш мегаполис. Если такой влешмоб позволит обратить внимание на проблему, то я буду только «за»», — заявила она.

Также член ОП РФ пояснила, что необходимо на федеральном уровне принять и сделать обязательными к выполнению стандарты обеспечения жилых кварталов социальной, спортивной, дорожно-транспортной инфраструктурой. Сейчас они носят рекомендательный характер.

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