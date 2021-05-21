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Эксперты Роскачества рассказали, как правильно дегустировать вино
Фото: pexels.com

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно дегустировать вино

Полина Долганова

Общество

Вино является одним из самых разнообразных напитков на магазинных полках. Во всем мире насчитывается более 8 миллионов названий вин. Куратор дегустационной комиссии «Винного гида России» Юлиана Григорьева рассказала, как правильно дегустировать алкогольный напиток и найти свой любимый.

В первую очередь необходимо найти себе компанию. С друзьями у вас есть шанс попробовать больше разных вин. Кроме того, делясь впечатлениями с близкими, вы сможете лучше проанализировать вкус напитка и разобраться в том, что вам больше по душе.

Во-вторых, следует разобраться в сортах. К примеру, можно выбрать три наиболее популярных белых и красных сорта винограда. Допустим, красные: Каберне Совиньон, Саперави, Мерло. Белые: Шардоне, Рислинг, Совиньон Блан. Далее можно пойти в магазин и купить 3–4 вина одного сорта, но по разной стоимости и стране производства и сравнить впечатления от каждого из сортов в течение некоторого времени. Это поможет выбрать наиболее понравившееся вино.

Третий шаг заключается в умении ориентироваться по ситуации. На восприятие напитка влияет и ситуация потребления, и сопровождение. Даже если вам очень понравилось какое-то определенное вино, в разных обстоятельствах оно может показаться лучше или хуже. Не нужно бояться менять фаворитов.

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