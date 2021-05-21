Каменских рассказала о проблемах, которые заставили ее уехать в Мексику

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Певица Настя Каменских поделилась проблемами, которые вынудили ее уехать в Мексику. Об этом она рассказала в интервью.

— В Мексику я отправилась на перезагрузку, чтобы отпустить прошлое и найти гармонию, — отметила певица.

Год артистки начался тяжело: она потеряла отца, переболела коронавирусом, начались ограничения, карантин, также ее тур перенесли.

— В какой-то момент все навалилось настолько, что я пережила настоящую паническую атаку, очутилась под капельницей и поняла: так дальше нельзя, нужно что-то менять, — цитирует Каменских Starhit.

В Мексике звезда сняла реалити-шоу «Девочки рулят», в котором приняли участие мама певицы и ее лучшая подруга.

Артистка добавила, что ее муж расстроился по поводу поездки женским коллективом. Однако он понял, что супруге нужно было побыть в такой компании, и поддержал ее.

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