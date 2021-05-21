Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Каменских рассказала о проблемах, которые заставили ее уехать в Мексику
Фото: Instagram/kamenskux

Каменских рассказала о проблемах, которые заставили ее уехать в Мексику

Анастасия Прохорова

Звезды

Певица Настя Каменских поделилась проблемами, которые вынудили ее уехать в Мексику. Об этом она рассказала в интервью.

— В Мексику я отправилась на перезагрузку, чтобы отпустить прошлое и найти гармонию, — отметила певица.

Год артистки начался тяжело: она потеряла отца, переболела коронавирусом, начались ограничения, карантин, также ее тур перенесли.

— В какой-то момент все навалилось настолько, что я пережила настоящую паническую атаку, очутилась под капельницей и поняла: так дальше нельзя, нужно что-то менять, — цитирует Каменских Starhit.

В Мексике звезда сняла реалити-шоу «Девочки рулят», в котором приняли участие мама певицы и ее лучшая подруга.

Артистка добавила, что ее муж расстроился по поводу поездки женским коллективом. Однако он понял, что супруге нужно было побыть в такой компании, и поддержал ее.

Читайте также: «Моя идеальность в моей неидеальности»: Каменская перестала стесняться фигуры

МексикаНастя КаменскихПотап и Настя Каменских
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте