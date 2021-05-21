Провидец рассказал, что ожидает представителей каждого знака зодиака с 24 по 30 мая

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Стал известен рунический гороскоп на следующую неделю. Провидец Игорь Вечерский рассказал, что плохого и хорошего следует ожидать от астрологических символов каждому знаку зодиака на неделе с 24 по 30 мая.

Овен

Руны йера, беркана и дагаз говорят о появлении прекрасных возможностей для реализации в профессиональной сфере. Работа может принести желанные плоды. Неделя в принципе станет временем, когда многие мечты (не только профессиональные, но и в плане личной жизни) могут исполниться.

Телец

Руны йера, альгиз и вуньо сообщают представителям этого знака, что есть шанс проявить себя на работе. Для них открываются отличные перспективы в самореализации. Тельцы будут успешны в любом начинании, особенно продуктивно смогут поработать творческие люди.

Близнецы

Перевернутая руна предупреждает о возможности возникновения непонятных ситуаций, которых нужно избегать либо преодолевать их в зависимости от целей. Символы говорят, что следует проявить смекалку, настойчивость, прислушаться к своей интуиции и принять верное решение, отталкиваясь от личного опыта.

Рак

Перевернутые символы советуют обратить внимание на личные отношения с окружающими. Следует посвятить время налаживанию контактов. Если спланированы какие-то встречи, нужно обзавестись необходимыми союзниками в той сфере деятельности, которой вы занимаетесь.

Лев

Знаки призывают особо тщательно контролировать денежные траты, а также просчитывать наперед потери и упущенную выгоду. Не стоит принимать поспешных решений в области финансов. Успех в этой сфере на предстоящей неделе будет напрямую зависеть от так называемого человеческого фактора.

Дева

Руны эйваз, перевернутый турисаз и исо говорят о том, что представитель этого знака достаточно долго задержался в одном положении и нужен переход на другой уровень. Следует сконцентрироваться на самосовершенствовании и принять решение относительно изменения вектора своего развития.

Весы

Руны дают в этот период отличную возможность проявить себя. Будет много эмоций и вдохновения. Хотя не исключены столкновения и трудности. Но эти трудности и помогут проявить себя.

Скорпион

Перевернутая руна эваз, а также феху и ингуз советуют отложить финансовые операции и сконцентрироваться в эти дни на построении личных отношений. Неделя станет этапом эффективного взаимодействия с коллегами и единомышленниками.

Стрелец

Перевернутые руны предупреждают, что в эти дни не следует что-то менять. Не стоит заключать сделки, отправляться в дальние поездки и запускать новые проекты. Лучше сохранить существующее положение вещей и хорошо обдумать перспективы на будущее.

Козерог

Козерогов может ждать неустойчивость в ряде сфер жизни. Однако творческая энергия сможет в должной мере посодействовать тем целям, к которым движется человек. А работоспособность позволит преодолеть любые препоны.

Водолей

На этой неделе Водолеям нужно быть особо сосредоточенными. Деятельность, которая приносит доход, может быть упрощена, она способна принести в разы больший доход, если произойдут необходимые перемены.

Рыбы

Астрологические символы настаивают, что пришло время проанализировать круг общения. Следует объективно оценить влияние людей на жизнь, потому как представители знака не всегда правильно принимают решения относительно их роли в судьбе. В этом Рыбам поможет хорошо развитая интуиция, пишет Пятый канал.

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