Более 75 километров воздушных проводов убрали под землю в Москве в 2020 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В 2020 году специалисты убрали под землю 75,5 километра проводов городских служб, мобильных операторов, интернет-провайдеров. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Несколько лет назад воздушные провода на столичных улицах перекрывали городскую архитектуру. В 2015 году специалисты начали убирать воздушные провода в подземную кабельную канализацию. Это было сделано по причине безопасности. Дело в том, что спрятанным под землей коммуникациям не страшны ни сильный ветер, ни ледяной дождь.

Фото: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

Благодаря проекту «Чистое небо» стало возможным безопасное приземление вертолетов Московского авиацентра (МАЦ) в черте города для экстренной эвакуации пострадавших. После того как воздушные провода начали убирать в подземную кабельную канализацию, городские улицы сильно изменились и стали красивее.

Фото: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

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