Специалисты комплекса городского хозяйства провели экскурсию для московских студентов 

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты городского хозяйства Москвы провели экскурсию в производственном управление ГБУ «Озеленение» для студентов профильных кафедр Тимирязевской академии. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Ребятам рассказали о том, зачем в теплицах рельсы. Им показали процесс пересадки рассады. Также будущих озеленителей научили определять «жировик» на розовых кустах и правильно выполнять «пригибку» слабых и «слепых» побегов. Всех желающих пригласили на практику.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Благодаря этой экскурсии студенты узнали, какие цветы выращивают для городских клумб, от чего зависит ассортимент растений и как уживаются друг с другом разные культуры.

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