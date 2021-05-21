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Специалисты комплекса городского хозяйства провели экскурсию для московских студентов 
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства провели экскурсию для московских студентов 

Кирилл Николаев

Город

Специалисты городского хозяйства Москвы провели экскурсию в производственном управление ГБУ «Озеленение» для студентов профильных кафедр Тимирязевской академии. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Ребятам рассказали о том, зачем в теплицах рельсы. Им показали процесс пересадки рассады. Также будущих озеленителей научили определять «жировик» на розовых кустах и правильно выполнять «пригибку» слабых и «слепых» побегов. Всех желающих пригласили на практику.

Специалисты комплекса городского хозяйства провели экскурсию для московских студентов Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Благодаря этой экскурсии студенты узнали, какие цветы выращивают для городских клумб, от чего зависит ассортимент растений и как уживаются друг с другом разные культуры.

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