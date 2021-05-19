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Названы победители конкурса «Акселератор проектов МЭШ»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Названы победители конкурса «Акселератор проектов МЭШ»

Виктория Родимкина

Город

Московские школьники защитили собственные ИТ-проекты для Московской электронной школы в рамках конкурса «Акселератор проектов МЭШ». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 19 мая.

Первые места в трех номинациях заняли учащиеся Московского колледжа бизнес-технологий, технологического колледжа № 34 и школы № 1347. Всего в конкурсе поучаствовали 880 школьников из 175 учебных учреждений города. Наставниками команд были 300 учителей-кураторов. По итогам проекта было создано детско-юношеское сообщество ИТ-разработчиков.

По словам Анастасии Раковой, образование в Москве направлено на раскрытие и развитие талантов каждого ребенка. Для этого был организован проект «Акселератор проектов МЭШ».

— Школьники и студенты колледжей создавали собственные сервисы и приложения, которые могут помогать во время учебы, например изучать английский или собрать компьютер. Стоит отметить, что состязание привлекло большое внимание, — сказала заммэра.

Она отметила, что все проекты, которые привлекли внимание жюри, будут переданы специалистам по проектам.

Так, в номинации «Образовательное приложение» первое место досталось проекту школы № 1347 «Build a computer — собери компьютер». Второе место завоевала команда школы «Покровский квартал» с проектом мобильного приложения Hello, Student! Третье место поделили ученики школы № 2114 с проектом «Игра, обучающая алгоритмизации» и школы № 2099 с разработкой приложения «Тестирующая система Hejudge для программ», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Анастасия РаковаМЭШконкурс
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