Библиотека МЭШ подготовила материалы к Международному дню музеев

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные школьники смогут познакомиться с экспозициями знаменитых художественных и военно-патриотических музеев благодаря специальной подборке, которую библиотека Московской электронной школы (МЭШ) подготовила к Международному дню музеев, отмечаемому 18 мая.

Так, урок «Московский Кремль» расскажет историю одного из главных символов столицы и о его роли в судьбе страны. Познакомиться с особенностями каждой башни помогут интерактивные задания и тесты. Также ребята узнают о постройках, сооружениях и духовных святынях Московского Кремля.

Еще один урок — «Тульский кремль. 500 лет на страже Отечества» — отправит школьников в столицу оружейников, где они познакомятся с уникальным памятником оборонного зодчества XVI века.

Урок «Моя Москва» расскажет об организации различных сфер жизни в столице, как устроена работа музеев, театров, метро, стадионов и систем сортировки мусора. В финале занятия ученики смогут прогуляться по выбранному маршруту вместе с родными или друзьями.

Урок Museums познакомит с известным музеем игрушки, который расположен в Сергиевом Посаде. Школьникам покажут видеосюжет о музее, а также они смогут посетить обзорную экскурсию и узнать больше о знаменитой игрушке — матрешке.

Еще один из уроков посвящен небольшому домику, который находится возле центральной площади города Клин. В нем жил знаменитый советский писатель Аркадий Гайдар. В настоящее время там расположен музей его имени.

Видеоролик «Музей М.А. Булгакова» покажет быт столицы 1920 — 1930-х годов, в том числе и известные коммунальные квартиры. В одной из комнат знаменитого дома 10 на улице Большая Садовая какое-то время жил и сам Михаил Булгаков.

Кроме того, ученики смогут совершить онлайн-путешествие в Лондон, воспользовавшись приложением The British Museum и узнать об уникальной коллекции Британского музея и посетить Музей Шерлока Холмса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что школьники смогут психологически подготовиться к ЕГЭ при помощи сценария классного часа, который появился в МЭШ.

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