Школьники, родители и учителя смогут выбрать новый дизайн карты «Москвенок»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новый дизайн карты учащегося «Москвенок» разработали в Московской электронной школе (МЭШ).

Теперь на каждой из карт изображены совенок Москвенок и кот по имени МЭШик. Оба виртуальных помощника будут помогать юным ученикам решать школьные задачи.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Разработчики предлагают на выбор шесть вариантов нового дизайна карты. Принять участие в голосовании смогут не только школьники, но и их родители и преподаватели.

Голосование на сайте «Школа большого города» стартует 11 мая. Результаты опубликуют на страницах столичного департамента образования и науки в соцсетях 26 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, Сервис «Москвенок» представляет из себя ряд возможностей для детей и родителей. С помощью электронной карты и других идентификаторов МЭШ ученики могут расплачиваться в школьной столовой, а родители — контролировать посещаемость занятий. Кроме того, карта позволяет учащимся бесплатно посетить любой из более 90 музеев, которые находятся в ведении Департамента культуры Москвы.

Ранее «ВМ» писала, что теперь в дневнике МЭШ появилась возможность увидеть баланс карты «Москвенок». Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо включить «Алису» на любом устройстве и произнести: «Запусти навык дневник МЭШ».

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