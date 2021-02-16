Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил круг участников проекта «Музеи — детям». Теперь в него входят школьники из негосударственных учебных заведений.

В рамках проекта столичные школьники могут бесплатно посещать более 100 городских музеев и выставочных залов. Среди них все музеи, подведомственные правительству Москвы. Также к ним относятся семь частных музеев: Еврейский музей и центр толерантности, музей «Огни Москвы», музей техники Вадима Задорожного, Международный нумизматический клуб, Дом-музей Матвея Муравьева-Апостола, Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, Музей военной формы и Стрелецкие палаты.

Школы могут подать заявку в ГУП «Мосгортранс» на бесплатную перевозку групп школьников, направляющихся в музеи.

За время существования проекта с 2017 года музеи бесплатно посетили около 750 тысяч школьников. В период пандемии работа учреждений культуры была приостановлена. С 22 января музеи и выставочные залы вновь открыли свои двери для посещения, в том числе в рамках проекта «Музеи — детям». Для того чтобы бесплатно попасть в музей, школьникам и студентам колледжей нужно приложить социальную карту или карту «Москвенок» к считывающему устройству в кассе музея, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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