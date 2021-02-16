Музей Востока на ВДНХ покажет сокровища закрытых фондов в формате онлайн

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Онлайн-экскурсия по закрытым фондам Государственного музея Востока на ВДНХ пройдет 18 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе выставки.

— Путешествие в археологические фонды — это третья онлайн-экскурсия по сокровищницам Музея Востока, расположенным на главной выставке страны. Ранее пользователи смогли заглянуть в реставрационные мастерские музея и понаблюдать за работой его сотрудников, а также познакомиться с экспозицией фонда музея в павильоне № 13 «Здравоохранение», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Трансляция начнется в 15:00 на официальной странице ВДНХ в «Одноклассниках» и на странице Музея Востока на YouTube. Участникам расскажут о работе археологических фондов музея и покажут самые интересные находки.

Все желающие смогут увидеть древние скульптуры, посуду и предметы быта, найденные при раскопках на территории Кавказа, Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Многие артефакты будут показаны впервые, передает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Музей Востока проведет мастер-классы по китайской живописи в режиме онлайн