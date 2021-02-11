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Музей Востока проведет мастер-классы по китайской живописи в режиме онлайн
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Музей Востока проведет мастер-классы по китайской живописи в режиме онлайн

Анастасия Чанцева

Город

Государственный музей Востока вместе со столичным клубом любителей китайской живописи гунби запускает цикл онлайн-мастер-классов по китайской живописи.

В рамках серии онлайн-занятий на официальной странице Музея Востока в соцсети «ВКонтакте» ежемесячно будут выходить мастер-классы, посвященные китайской живописи. Зрители смогут узнать об основных видах — гунби и се-и, а также нарисуют свою первую картину в онлайн-формате.

Первый мастер-класс — «Традиционный китайский пейзаж» — состоится уже 12 февраля в 14:00. Его проведет художница Ольга Обухова.

Традиционный китайский пейзаж является одним из самых известных жанров живописи на Востоке. Природу любили изображать на китайских свитках. Это была не только зарисовка, но и своего рода система знаков, которая развивалась вместе с историй государства, сообщает пресс-служба музея.

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