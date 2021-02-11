Столичные школьники смогут посетить виртуальные уроки в музеях

С помощью платформы «Московской электронной школы» учителя и ученики смогут познакомиться с виртуальным экспозициями городских музеев.

В настоящее время на платформе доступны дистанционные уроки в музее-заповеднике «Царицыно», Музее космонавтики и Государственном музее Владимира Высоцкого. В библиотеке «МЭШ» опубликовано 31 занятие по 13 предметам. В будущем к платформе планируют присоединиться и другие музеи Москвы.

— Платформа «МЭШ» очень востребована среди учителей, школьников и их родителей. Именно поэтому очень важно ее развивать и увеличивать количество качественного учебного материала. Участие учреждений культуры в подготовке электронных пособий — еще один шаг навстречу естественной интеграции образования и культуры, — пояснил директор Городского методического центра столичного Департамента образования и науки Андрей Зинин.

Он добавил, что «МЭШ» помогает создавать для ребят увлекательные и очень содержательные материалы, передает официальный сайт мэра Москвы.

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