Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Школьники смогут настроиться на ЕГЭ благодаря сценарию классного часа в МЭШ
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Школьники смогут настроиться на ЕГЭ благодаря сценарию классного часа в МЭШ

Иван Юминов

Город

Школьники смогут психологически подготовиться к ЕГЭ при помощи сценария классного часа, который появился в Московской электронной школе (МЭШ). Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки в четверг, 13 мая.

— В Московской электронной школе столичным классным руководителям доступен сценарий классного часа, который позволит школьникам психологически подготовиться к ЕГЭ. Сценарий был разработан Ассоциацией классных руководителей образовательных организаций Москвы и Городским психолого-педагогическим центром, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что такой материал позволит учащимся подготовиться к экзаменам и грамотно распределить время и ресурсы. Чтобы получить доступ к классному часу, необходимо зайти в МЭШ и ввести хештег #КласснаяПсихология, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Сергей Собянин ввел гранты за создание самых востребованных материалов МЭШ.

Читайте также: Хоровую школу «Весна» на северо-востоке Москвы планируют открыть 1 сентября

МЭШДепартамент образования и науки города МосквыЕГЭ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Все мнения
О проекте