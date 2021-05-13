Школьники смогут настроиться на ЕГЭ благодаря сценарию классного часа в МЭШ

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Школьники смогут психологически подготовиться к ЕГЭ при помощи сценария классного часа, который появился в Московской электронной школе (МЭШ). Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки в четверг, 13 мая.

— В Московской электронной школе столичным классным руководителям доступен сценарий классного часа, который позволит школьникам психологически подготовиться к ЕГЭ. Сценарий был разработан Ассоциацией классных руководителей образовательных организаций Москвы и Городским психолого-педагогическим центром, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что такой материал позволит учащимся подготовиться к экзаменам и грамотно распределить время и ресурсы. Чтобы получить доступ к классному часу, необходимо зайти в МЭШ и ввести хештег #КласснаяПсихология, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Сергей Собянин ввел гранты за создание самых востребованных материалов МЭШ.

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