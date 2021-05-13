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Хоровую школу «Весна» на северо-востоке Москвы планируют открыть 1 сентября
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Хоровую школу «Весна» на северо-востоке Москвы планируют открыть 1 сентября

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, проезд Дежнёва, 3 Карта всех событий

Детскую музыкальную хоровую школу «Весна» планируют открыть 1 сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 13 мая.

— Ремонт закончен, заканчивается комплектация оборудованием. Я думаю, к 1 сентября дети уже придут в новые классы с новым оборудованием. Около 800 единиц закуплено, — рассказал глава города.

Отмечается, что перепланировка помещений позволит увеличить количество учебных кабинетов, а также обеспечить доступ для маломобильных граждан. Также рабочие заменят оконные блоки, отремонтируют фасады здания и поменяют инженерные коммуникации.

Кроме того, для школы, в частности, закупят 15 роялей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что системы теплоснабжения столичных зданий переведены на летний режим работы.

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