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Системы теплоснабжения столичных зданий переведены на летний режим работы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Системы теплоснабжения столичных зданий переведены на летний режим работы

Анастасия Колоскова

Город

Системы теплоснабжения почти всех зданий в Москве переведены на летний режим работы. Об этом в среду, 12 мая, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— По состоянию на 08:00 на летний режим работы переведены системы теплоснабжения более 95 процентов столичных зданий. В работах задействованы более 1800 человек оперативного персонала ПАО «МОЭК», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе отметили, что в среду, 12 мая, в Москве будет облачно, вероятны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха прогреется до 22 градусов. Кроме того, москвичей предупредили о сильном ветре, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее столичные городские службы подвели итоги работы в период майских праздников.

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