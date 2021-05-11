Городское хозяйство столицы подвело итоги работы систем жизнеобеспечения в период майских праздников

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москвичам рассказали о работе всех систем жизнеобеспечения в столице в период майских праздников, которые длились с 1 по 10 число.

Отмечается, что все системы города продолжали работать в штатном режиме. Аварийных отключений потребителей не было допущено.

— В период майских выходных все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства работали в усиленном режиме, — говорится в сообщении Городского хозяйства Москвы в Telegram.

Кроме того, в городе было организовано круглосуточное дежурство городского штаба. Полтора тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур находились в постоянной готовности к оперативному реагированию.

Особое внимание уделялось уборке мест массового скопления людей. Контроль за вывозом мусора также был усилен.

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