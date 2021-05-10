Отопление начнут отключать в Москве 10 мая

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В столице 10 мая начнут отключать отопление. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник.

Он отметил, что по закону решение об окончании отопительного периода принимается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не опускается ниже плюс 8 градусов.

— С учетом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы, — сказал заммэра.

По словам Петра Бирюкова, отключение отопления проходит поэтапно и занимает до пяти дней.

Заместитель мэра также уточнил, что специалистам предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, среди которых более 34 тысяч жилых домов. В первую очередь на летний режим работы переводят системы теплоснабжения в административных и промышленных объектах.

Петр Бирюков добавил, что после завершения перехода на летний режим работы тепловые сети начнут готовить к следующего отопительному сезону, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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