Архитектурно-художественную подсветку обновят на Большом Каменном мосту в рамках капремонта

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

На Большом Каменном мосту обновят архитектурно-художественную подсветку в рамках масштабного капитального ремонта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что специалисты Комплекса городского хозяйства приступят к работам в ближайшее время. Предполагается, что они продлятся около месяца.

Проект предусматривает обновление опор освещения и реставрацию чугунных элементов фонарей.

— В общей сложности на объекте установлено более 1,2 тысячи энергосберегающих светодиодных светильников, — уточнил Бирюков.

Кроме того, на мосту продолжаются работы капитального ремонта, в рамках которого сооружение полностью пересобирается, а его конструкции обновляются.

При этом мост продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет, добавил заммэра.

Большой Каменный мост ни разу не ремонтировали с момента постройки в 1938 году.

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