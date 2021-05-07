Архитектурно-художественную подсветку обновят на Большом Каменном мосту в рамках капремонта
На Большом Каменном мосту обновят архитектурно-художественную подсветку в рамках масштабного капитального ремонта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что специалисты Комплекса городского хозяйства приступят к работам в ближайшее время. Предполагается, что они продлятся около месяца.
Проект предусматривает обновление опор освещения и реставрацию чугунных элементов фонарей.
— В общей сложности на объекте установлено более 1,2 тысячи энергосберегающих светодиодных светильников, — уточнил Бирюков.
Кроме того, на мосту продолжаются работы капитального ремонта, в рамках которого сооружение полностью пересобирается, а его конструкции обновляются.
При этом мост продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет, добавил заммэра.
Большой Каменный мост ни разу не ремонтировали с момента постройки в 1938 году.
Читайте также: Фасад Дома композиторов отреставрируют в Москве