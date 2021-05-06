Фасад Дома композиторов отреставрируют в Москве

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Брюсов переулок, 8-10с2 Карта всех событий

Фасад Московского дома композиторов отремонтируют. Историческое здание расположено по адресу Брюсов переулок, дом 8/10, строение 2.

Технология ремонта дома-памятника определена в документации, согласованной с городским департаментом культурного наследия, который обеспечивает надзор.

Отмечается, что ремонт исторического здания потребует баланса между техническими требованиями к современным зданиям и сохранением уникальности объекта.

В начале 1950 года композитор Исаак Дунаевский предложил создать жилищный кооператив «Советский композитор», который позже стал Домом композиторов. Идею поддержали Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, Матвей Блантер и Тихон Хренников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее «ВМ» писала о реставрации фасада доходного дома у Патриарших прудов. Здание в 1910 году построили для князя Александра Сидамон-Эристова по проекту Виктора Величкина. Позже в нем жили многие советские военачальники, а также артист эстрады, писатель Николай Смирнов-Сокольский.

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