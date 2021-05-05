Столичный жилинспектор назвала признаки незаконной перепланировки у соседей

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

О незаконной перепланировке у соседей в квартире может свидетельствовать громкий шум или строительный мусор у входа. Об этом рассказала заместитель начальника Жилищной инспекции по Северному административному округу Москвы Светлана Хавран.

Она уточнила, что при перепланировке обычно используют перфоратор, звук которого сложно спутать с другими инструментами. По словам Хавран, в подобных случаях соседям стоит обращаться в Мосжилинспекцию, так как все переустройства в квартире нужно согласовывать с ведомством.

— Перепланировкой или переустройством, требующими согласования с Мосжилинспекцией, считаются все виды работ, в результате которых требуется внесение изменений в техническую документацию, — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что сообщать в Мосжилинспекцию нужно о демонтаже перегородок в квартире, ликвидации дверных проемов, переустановке унитазов или кухонной плиты, пишет РИА Новости.

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