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Фасад исторического здания в Хамовниках отреставрируют
Фото: Ю. Иванко / mos.ru

Фасад исторического здания в Хамовниках отреставрируют

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Остоженка, 42/2 Карта всех событий

Фасад исторического здания в Хамовниках в Москве отреставрируют. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Здание расположено по адресу улица Остоженка, дом 42/2. Дом был построен в 1842 году в стиле ампир по проекту архитектора Николая Струкова. В здании в разные годы жили княгиня Зоя Волконская и Мария Голубицкая.

На потолке внутри здания сохранился лепной декор. Кроме того, в доме остался изначальный паркет и старинные двери.

Уточняется, что фасад дома будут ремонтировать в рамках региональной программы капитального ремонта. Специалисты организуют наружную водосточную систему и отремонтируют инженерные коммуникации. Кроме того, в порядок приведут внешнюю часть объекта, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что фасад доходного дома в Троицком переулке отремонтируют.

Читайте также: Историческое здание на Чистопрудном бульваре отреставрируют по программе капремонта

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