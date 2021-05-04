Фасад исторического здания в Хамовниках отреставрируют
Фасад исторического здания в Хамовниках в Москве отреставрируют. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.
Здание расположено по адресу улица Остоженка, дом 42/2. Дом был построен в 1842 году в стиле ампир по проекту архитектора Николая Струкова. В здании в разные годы жили княгиня Зоя Волконская и Мария Голубицкая.
На потолке внутри здания сохранился лепной декор. Кроме того, в доме остался изначальный паркет и старинные двери.
Уточняется, что фасад дома будут ремонтировать в рамках региональной программы капитального ремонта. Специалисты организуют наружную водосточную систему и отремонтируют инженерные коммуникации. Кроме того, в порядок приведут внешнюю часть объекта, передает официальный сайт мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что фасад доходного дома в Троицком переулке отремонтируют.
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