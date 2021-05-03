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Историческое здание на Чистопрудном бульваре отреставрируют по программе капремонта
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Историческое здание на Чистопрудном бульваре отреставрируют по программе капремонта

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Чистопрудный бульвар, 12с6 Карта всех событий

Фасад исторического здания в центре столицы отреставрируют по программе капитального ремонта. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Речь идет о здании, построенном в 1917 году и расположенном на Чистопрудном бульваре, дом 12, строение 6. Архитектурный объект является образцом застройки Чистопрудного бульвара в первой половине XIX века.

Историческое здание на Чистопрудном бульваре отреставрируют по программе капремонтаФото: М. Денисова / mos.ru

Уточняется, что все работы будут выполнены под контролем специалистов департамента культурного наследия столицы.

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исторические объектыМосгорнаследиекапремонт
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