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Столичный проект ТПУ «Нижегородская» номинировали на престижную международную премию
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный проект ТПУ «Нижегородская» номинировали на престижную международную премию

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Нижегородская Карта всех событий

Проект крупнейшего в Европе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская» вошел в шорт-лист номинации на престижную премию в области архитектуры и строительства MIPIM Awards. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Еще несколько лет назад транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская» не существовало, а сегодня этот масштабный проект выдвинут на престижную мировую премию в сфере архитектуры и строительства MIPIM Awards. Это одна из самых авторитетных наград в отрасли, — говорится в сообщении.

Столичный проект ТПУ «Нижегородская» номинировали на престижную международную премиюФото: М. Мишина / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Уточняется, что итоги архитектурного конкурса будут подведены осенью.

ТПУ «Нижегородская» является одним из самых масштабных строительных проектов столицы. Планируется, что этот транспортный узел будет обслуживать более 100 тысяч пассажиров в сутки. Он объединит Некрасовскую линию метро, Московское центральное кольцо (МЦК), Горьковское направление Московской железной дороги, а также наземный транспорт.

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строительство ТПУархитектура и строительствостанция Нижегородская
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