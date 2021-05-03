Столичный проект ТПУ «Нижегородская» номинировали на престижную международную премию
Проект крупнейшего в Европе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская» вошел в шорт-лист номинации на престижную премию в области архитектуры и строительства MIPIM Awards. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
— Еще несколько лет назад транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская» не существовало, а сегодня этот масштабный проект выдвинут на престижную мировую премию в сфере архитектуры и строительства MIPIM Awards. Это одна из самых авторитетных наград в отрасли, — говорится в сообщении.
Уточняется, что итоги архитектурного конкурса будут подведены осенью.
ТПУ «Нижегородская» является одним из самых масштабных строительных проектов столицы. Планируется, что этот транспортный узел будет обслуживать более 100 тысяч пассажиров в сутки. Он объединит Некрасовскую линию метро, Московское центральное кольцо (МЦК), Горьковское направление Московской железной дороги, а также наземный транспорт.
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