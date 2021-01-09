Более 30 ТПУ построят в Москве к 2024 году

Станция метро «Маяковская» / Фото: «Вечерняя Москва»

В Москве планируется построить 33 транспортно-пересадочных узла(ТПУ) к 2024 году. Об этом в субботу, 9 января, сообщили в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Уточняется, что в настоящее время в столице 57 проектов ТПУ находятся на стадии реализации. Ведутся работы на ТПУ «Нижегородская», а также на базе станции «Электрозаводская».

Возведение объектов происходит за счет средств адресной инвестиционной программы.

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