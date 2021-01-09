Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 30 ТПУ построят в Москве к 2024 году
Станция метро «Маяковская» / Фото: «Вечерняя Москва»

Более 30 ТПУ построят в Москве к 2024 году

Никита Абрамов

Город

В Москве планируется построить 33 транспортно-пересадочных узла(ТПУ) к 2024 году. Об этом в субботу, 9 января, сообщили в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Уточняется, что в настоящее время в столице 57 проектов ТПУ находятся на стадии реализации. Ведутся работы на ТПУ «Нижегородская», а также на базе станции «Электрозаводская».

Возведение объектов происходит за счет средств адресной инвестиционной программы.

Читайте также: Московские парковки 10 января будут работать по тарифу воскресного дня

станции с ТПУМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Все мнения
О проекте