Московские парковки 10 января будут работать по тарифу воскресного дня

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В Москве парковки будут работать 10 января по тарифу воскресного дня. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

— Завтра парковки работают по тарифу воскресного дня: бесплатно на всех улицах, кроме зон с повышенным тарифом по 380 рублей в час, — пишет Дептранс в своем Telegram-канале.

Также в ведомстве попросили водителей парковаться только в разрешенных местах и соблюдать сроки оплаты парковки.

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