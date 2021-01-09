Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В ночь на 9 января в аэропортах столичного воздушного узла отменили и задержали в общей сложности 27 рейсов.

В аэропорту Шереметьево два рейса задерживаются. В Домодедове три рейса отменены, еще 14 задержаны. В аэропорту Внуково один рейс отменили, еще семь рейсов задержали.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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