Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
В ночь на 9 января в аэропортах столичного воздушного узла отменили и задержали в общей сложности 27 рейсов.
В аэропорту Шереметьево два рейса задерживаются. В Домодедове три рейса отменены, еще 14 задержаны. В аэропорту Внуково один рейс отменили, еще семь рейсов задержали.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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