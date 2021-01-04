Певица Клава Кока пожаловалась, что ее не пустили в самолет

Фото: instagram.com/klavacoca

Певица и блогер Клава Кока в Instagram Stories пожаловалась подписчикам на то, что не смогла улететь в Сочи из аэропорта в Домодедове своим рейсом.

По ее словам, вылет перенесли, а затем артистку не пустили в самолет. Певице сообщили, что ей не нашлось места в бизнес-классе, куда у нее был билет.

Позднее Клава Кока рассказала, что ей удалось вылететь в Сочи. Через несколько часов она сняла из иллюминатора самолета видео его посадки.

Ранее сообщалось, что Клава Кока подарила отцу иномарку за два миллиона рублей на его день рождения.

Читайте также: «Продюсирование прекратится сразу же»: таролог предсказала будущее Дани Милохина